Erdoğan'ın İYİ Parti çağrısında perde arkası ortaya çıktı

Barış Yarkadaş, Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.







tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, AKP’den üst düzey bir isimle olan görüşmesini tv100 ekranlarında aktardı.





"BÖYLE BİR BİRLİKTELİK OLABİLİR"



Deniz Gürel, "AK Parti’den yetkin isimlerle görüştüm. İYİ Parti’nin özellikle milli meselelerde HDP ile aynı yerde olamayacağından hareketle; İYİ Parti’nin koalisyon benzeri bir şeyi seçim sonrası uygulamak, mevcut sistemdeki bazı problemleri kaldırarak ortak bir noktada buluşmak kaydıyla böyle bir birlikteliğin olabileceği inancı hâkim” dedi.







"HİÇBİR SAKINCASI YOK"

Gürel, sözlerinin devamında “Görüştüğüm üst düzey bir AK Partili bir isim ‘Olası bir birliktelikte belli bakanlıkların İYİ Parti’ye verilmesinin bizler için hiçbir sakıncası yoktur’ ifadesini kullandı” dedi.







"İTTİFAK GELİŞTİRME ADIMLARI"

Barış Yarkadaş da Erdoğan'ın Akşener'e çağrısından sonra AK Partililerle yaptığı görüşmeyi aktardı. Yarkadaş kendisine AK Paritlilerin şunları söylediğini aktardı:







Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak. Parlamentoyla ilgili eğer sayısal azınlık olursa yeni hükümet döneminde 'ittifak değiştirme' ve 'ittifak geliştirme' adımları atabilir. Erdoğan'ın yaptığı çağrı uzun vadeli bir çağrıdır. Bugünden yarına sonuç alınacak bir çağrı değildir. Erdoğan seçim sonrası adımlarını atıyor.