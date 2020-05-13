Samanyolu Haber /Gündem / Kamerayı açık unutup 'rahat konuşan' terbiyesiz dekan istifa etti /13 Mayıs 2020 12:05

Kamerayı açık unutup 'rahat konuşan' terbiyesiz dekan istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma” dedi. Bu sözleri büyük tepki toplarken dekan istifa etti.

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu fark etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi.

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip “Sesim de gidiyor” diye durumu fark etti. Odadaki kişinin “Öğrenciler bu dediklerini duyarlar” sözü üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak gülmüştü. 

İSTİFA ETTİ

Dekan Acar özellikle sosyal medyada yayılan tepkilerin ardından Dekan Orhan Acar istifa etti.

Konuyla ilgili Gazi Üniversitesi’nden de bir açıklama geldi.

Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Acar’ın istifası ile ilgili şu ifadelere yer verildi:  “Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir.”
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