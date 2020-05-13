Kamerayı açık unutup 'rahat konuşan' terbiyesiz dekan istifa etti

Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu fark etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi.







Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip “Sesim de gidiyor” diye durumu fark etti. Odadaki kişinin “Öğrenciler bu dediklerini duyarlar” sözü üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak gülmüştü.





İSTİFA ETTİ





Dekan Acar özellikle sosyal medyada yayılan tepkilerin ardından Dekan Orhan Acar istifa etti.



