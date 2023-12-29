Kamuoyuna açık duruşma tutanaklarını haberleştiren gazeteci tutuklandı

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme gazeteci Karabay'a tutuklama kararı verdi.
MAHKEME TUTUNAĞINI HABERLEŞTİRMEK SUÇ SAYILDI
Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.
BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ
Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi. Karabay, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7. Sulh Ceza Hakimliği, Karabay hakkında tutuklama kararı verdi. Basın meslek örgütleri ile muhalefet de Karabay'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasına tepki gösterdi.
DİSK Basın İş Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi:
- Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, üzerinden 24 saat geçmeden erişime engellenen haberi nedeniyle gözaltında. Yargıda ayyuka çıkan skandalları yazmak suç değil. Halkın haber alma hakkını ihlal etmeyin, sansüre son verin, meslektaşımızı derhal serbest bırakın.
"GAZETECİLERE GÖZDAĞI"
Türkiye Gazeteciler Sendikası da Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay bir kez daha gözaltında! Hakkındaki tebligatı almak için gittiği karakolda gözaltına alınan meslektaşımız, dün yazdığı bir haberde bir savcı ismine yer verdiği gerekçesiyle terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme iddiasıyla tutuluyor. TMK 6. madde gazetecilere gözdağı verme aracı haline gelmiştir. Furkan Karabay’ı serbest bırakın.