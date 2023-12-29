Kamuoyuna açık duruşma tutanaklarını haberleştiren gazeteci tutuklandı

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme gazeteci Karabay'a tutuklama kararı verdi.









MAHKEME TUTUNAĞINI HABERLEŞTİRMEK SUÇ SAYILDI





Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.



