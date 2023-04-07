Samanyolu Haber /Gündem / 'Kan' satan Kızılay'da tehlike çanları: Kan stokları asgari seviyenin altına düştü /07 Nisan 2023 10:02

'Kan' satan Kızılay'da tehlike çanları: Kan stokları asgari seviyenin altına düştü

Kahramanmaraş depremleri sonrası dağıtması gereken malzemeleri sattığı ortaya çıkan Kızılay güven kaybetmeye devam ediyor. Halkın Kızılay'a kan bağışı yapmaması nedeniyle kurumun kan stokları asgari seviyenin altına düştü.

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Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bağışı için çağrı yaptı.

HALK KAN BAĞIŞINA DAVET EDİLDİ
Kızılay yaptığı açıklama ile kan bağışı için çağrıda bulundu. Türk Kızılay sosyal medya platformu Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” denildi.


KIZILAY ÇADIR SATMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Genel Başkanlığını Kerem Kınık’ın yaptığı Türk Kızılay, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satmasıyla gündeme gelmiş büyük tepki çekmişti. Kerem Kınık için istifa çağrıları zaman zaman yapılmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAĞIŞ ÇAĞRISI
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay’ın ‘kan bağışı’ duyurusunu paylaşarak vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısı yaptı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise Twitter’da Kızılay’ın çağrısını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

“Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum.”
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