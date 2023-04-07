Hapiste lenf kanserine yakalanan kursiyer teğmen tahliye oldu

15 Temmuz sonrası konduğu cezaevinde lenf kanserine yakalanan ve son 3 ayda durumu ağırlaşan kursiyer teğmen Hüseyin Zengin için ailesinin sabırsızlıkla beklediği tahliye kararı geldi.







Bold'un haberine göre 30 yaşındaki kursiyer teğmen Hüseyin Zengin’in, tutulduğu Espiye Cezaevi’nde kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ocak ayında ameliyat olan Zengin için ailesi, Adli Tıp Kurumu’na infaz erteleme talebinde bulunmuştu.





Adli Tıp Kurumu, 4 Nisan 2023’te infaz ertelemeyi uygun bulduğunu Yargıtay’a bildirdi. Nihai karar, Zengin ve 33 arkadaşının yargılamasını yapan 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün verildi.





Mahkemenin kararını uygulayan cezaevi yönetimi, genç kursiyer teğmeni tahliye etti. Hüseyin Zengin ilk olarak annesine sarıldı.





BABASI, ”O HAPİSTE ÖLÜRSE KENDİMİ YAKARIM” DEMİŞTİ

Durumu ağırlaşan oğlunu almak için bir haftadır Espiye’de bekleyen baba Fuat Zengin, yetkililere seslendiği videoda durumun aciliyetini anlatmıştı. Dün yayınlanan video mesajında baba Fuat Zengin, Umutla bir haftadır Giresun’un Espiye ilçesinde bekleyen baba Fuat Zengin, ‘’Benim çocuğum öldükten sonra kıymeti yok. Namusum, şerefim üzerine yemin ediyorum; Yargıtay’ın önünde kendimi yakacağım. Hiç mi vicdan yok?’’ ifadelerini kullanmıştı.







HAKİM, ”CEZA VERMEK ZORUNDAYDIM” DEMİŞ

Twitter üzerinden yaptığı çağrıda oğlunun yargılanma sürecine dair bilgi veren işçi emeklisi Fuat Zengin, mahkeme hakimi ve savcısının bu kararlardan sonra Yargıtay’a terfi ettiğine dikkat çekti.





Dönemin 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik’in, ceza alan askerin avukatına ‘’Ceza vermek zorundaydım’’ itirafında bulunduğunu hatırlatan baba Zengin, savcının asker ailelerini ‘’İki komutan, çocukları kullanmaya kalkmış. Merak etmeyin, bir şey yok çocuklarınızda. İlk mahkemede çıkarlar’’ diye teselli ettiğini belirtti.





Evladı ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu dile getiren Fuat Zengin, ”Mahkeme gerekçeli kararında, ‘Terör örgütü ile bağı bulunamamıştır.’ diyor. İstinaf kararında ise ‘Darbeden önceden haberlerinin olmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine dikkat çekti.







