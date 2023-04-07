Samanyolu Haber /Gündem / 'Tosuncuk'un kara kutusu hakkında flaş gelişme! /07 Nisan 2023 10:37

'Tosuncuk'un kara kutusu hakkında flaş gelişme!

Çiftlikbank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi kabul edildi.

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Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4,5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti.

Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek.

Kaya “Kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlarından aranıyordu. 


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