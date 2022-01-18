Samanyolu Haber /Sağlık / Kanada, Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı /18 Ocak 2022 09:54

Kanada, Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Pfizer tarafından koronavirüs (Kovid-19) hastaları için üretilen hapın kullanımına onay verdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Paxlovid" isimli ilacın, ülkede Kovid-19'a karşı kullanım onayı alan ilk oral ve reçeteli ilaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilacın, hafif ile orta derece Kovid-19 vakalarını tedavi etmek için 18 yaş ve üstü yetişkinlere, doğrulanmış bir pozitif testi varsa hastalanma riski yüksekse verilebileceği ifade edildi.

Hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azalttığı açıklanmıştı

Pfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine başvurmuştu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olan "Paxlovid" isimli ilaca aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu bazı ülkeler kullanım onayı vermişti.

Antivirallere yönelik küresel ilginin artmasıyla Pfizer, yıl sonuna kadar 120 milyon tedavi kürünü dağıtmayı vadediyor.

Merck’in ürettiği ilacın incelemesi devam ediyor

Öte yandan ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck’in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için Kanada Federal Sağlık Bakanlığına yaptığı acil kullanım onayı başvurusunun incelemesi de devam ediyor.

Merck, "Molnupiravir" adlı Kovid-19 ilacı için geçen ağustos ayında onay başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği Molnupiravir isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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