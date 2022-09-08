Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'yı kana bulayan bıçaklı katillerle ilgili yeni gelişme /08 Eylül 2022 10:13

Kanada'yı kana bulayan bıçaklı katillerle ilgili yeni gelişme

Kanada'da 10 kişiyi öldürmekten aranan bıçaklı saldırıların zanlısı Myles Sanderson'ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

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DW'deki habere göre, Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırıların aranan şüphelisi yakalandı. CBC ve Global News televizyonları polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, firari Myles Anderson'un, saldırıların düzenlendiği James Smith Cree Nation ve Weldon'a yaklaşık 100 kilometne uzaklıkta Rosthern'de gözaltına alındığını duyurdu. Ancak polisin yaptığı açıklamaya göre zanlı Sanderson gözalına alındıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Polis, zanlının neden yaşamını yitirdiği hakkında bir açıklama yapmazken medyada Sanderson'un kendisine zarar verdiği ve bu nedenle bulunduğunda yaralı olduğu iddia edildi.

Myle Sanderson ve kardeşi Damien 13 ayrı mekanda 10 kişi bıçaklayarak öldürmüş, 18 kişiyi de yaralamıştı. Saldırının ardından kaçan iki kardeşten 31 yaşındaki Damien Sanderson'un cesedi Salı günü bir evin yakınlarında açık alanda bulunmuştu. Polis Damien'i kardeşi Myles'in öldürdüğünü tahmin ediyor.

Myles Sanderson polis kayıtlarında "tehlikeli" olarak derecelendirmişti. Polisin verdiği bilgiye göre şartlı tahliye kurallarına uymadığı için Mayıs ayından beri aranıyordu. Sanderson hırsızlık ve diğer bazı suçlardan beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kanada'da Pazar günü James Smith Cree Nation yerli topluluğu ile komşu Weldon'da 13 ayrı mekanda Sanderson kardeşler tarafından düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı. Yaralananların bir kısmının durumu ağır. Polis kurbanların çoğunun yerli olduğunu belirtti. Kanada'da yerli toplululuklar 38 milyonluk nüfusun yüzde beşini oluşturuyor.
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