Kanadoğlu: Bahçeli, Erdoğan’ın adaylığı için yasal düzenleme gerektiğini ifade etmiş oldu

Bahçeli tarafından hedef gösterilen Kanadoğlu, söz konusu açıklama için, “Kendi açıklamasında bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu açıklamış oldu. Herhangi bir şekilde yasal düzenleme gerekiyorsa onu da yapabileceklerini söylediğine göre, herhalde ikiden fazla aday olamayacağını da kabul etmiş oluyor. Bu yasal düzenlemeyi yani anayasa değişikliğini nasıl başaracağı konusu kapalı kalmış oldu” dedi.







Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a konuşan Kanadoğlu 2007’deki krize işaret ederek, “2007 olayı, anayasanın çok açık bir ifade taşımaması nedeniyle yoruma açıktı. Bugün, 1982 Anayasası’nın 101. maddesinin ikinci fıkrası çok açık, net, hiçbir yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlenmiş vaziyette” değerlendirmesinde bulundu.





”HÜKÜM DEVAM EDİYOR, ERKEN SEÇİM OLURSA AYRI”





Cumhurbaşkanının ikiden fazla seçilemeyeceği yönündeki hükmün devam ettiğini aktaran Kanadoğlu, şunları söyledi:





“Hiçbir rejim değişikliği bahse konu değil. Zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir rejim yok. Ucube bir sistemdir bu. Bu sistem herhangi bir devlet rejimini değiştiren bir olay da değil. Bu itibarla Devlet Bahçeli açık bir şekilde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kendisi ifade etmiş oldu. TBMM, bir erken seçim kararı alırsa elbette aday olabilir. İstisna geçerli. Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil.”





BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?





Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, Erdoğan’ın anayasa gereği TBMM erken seçim kararı almadıkça üçüncü kez aday olamayacağı yönündeki iddiaları hatırlatarak, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanıdır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” demişti.





Bahçeli, Sabih Kanadoğlu’nu eleştirerek şu açıklamayı yapmıştı: “Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.”