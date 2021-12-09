Kanal İstanbul kilitlendi! Erdoğan'ın 'çılgın projesi'ne bürokratlar imza atmıyor

Sözcü'de yer alan habere göre; Kanal İstanbul projesinin, 2011 yılında bir seçim vaadi olarak gündeme gelmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Yapım ihalesi hala gerçekleştirilmeyen imar planı süreci de tamamlanamayan proje, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimlerini kazanmasının ardından tekrar gündem oldu. İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı hukuki mücadele başlatarak İBB'nin daha önce imza attığı projeye ilişkin protokolden de çekildi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemde yaptığı açıklamalarda Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmayacağını belirterek müteahhitleri, kredi verecek bankaları, projenin altına imza bürokratları sık sık uyardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de uluslararası hukuktaki “tiksindirici borç” kavramına atıf yaparak projeye dahil olmak isteyenlere iktidara geldiklerinde bu borç için hiçbir ödeme yapmayacakları mesajını iletmişti.