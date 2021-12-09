TBMM bir anda karıştı: Alpay Özalan yumruklarını konuşturdu

KARŞIMIZDA KLİNİK BİR VAKA VAR





BAKAN SOYLU CHP’Lİ ÖZEL’İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ





ÖZEL’DEN SOYLU’YA CEVAP





Özel de Bakan Soylu’ya, “Bugüne kadar birbirimize hiç dava açmadık, bugün ne olduysa dava açmaya karar verdi. Zaman aşımına uğramamış bütün hakaretleri için ben de ona dava açacağım. Cezai ehliyeti var mı falan diyor. Demek ki sayın bakan çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini uzak tutamıyor” sözleri ile karşılık verdi.





ALPAY OZALAN VE HIRVATİSTAN MAÇI



İngiltere'de düzenlenen EURO 1996 ile tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Heyecan doruktaydı. Grubun ilk maçında rakip Davor Suker'li, Robert Prosinecki'li, Slaven Bilic'li Hırvatistan'dı.



Başa baş mücadele ile geçen karşılaşmanın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Türkiye'nin kullandığı korner sonrasında hızlı gelişen Hırvatistan atağında Vlaovic ile Hırvatlar 1-0 öne geçti.





Bu pozisyonda Alpay Özalan, Hırvat futbolcuyu ceza sahası dışında imkan olmasına rağmen düşürmemiş ve Vlaovic de Rüştü'yü geçip topu ağlara göndermişti.



Sıfır gol, sıfır puan



Milli futbolcu, bu pozisyonda Vlaovic’i düşürseydi belki de karşılaşma 0-0 sona erecek ve Türkiye ilk puanını alacaktı. Grubun diğer iki karşılaşmasında sırasıyla Portekiz ve Danimarka’ya da mağlup olan Türkiye, turnuvayı gol dahi atamadan sıfır puanla tamamladı.



FIFA'dan Fair Play



FIFA, turnuva sonrasında Hırvat maçındaki davranışı nedeniyle Alpay Özalan’a Fair Play ödülü ver(miş)di.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel, “Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın” ifadesini kullanınca AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürüdü.Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü ve yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.Meclis başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Özel’den sözünü geri almasını istedi. Tartışmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil oldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelmiş, HDP'ye yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Soylu, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vermemişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun açıklamaları sonrası kürsüye gelerek sert bir konuşma yaptı.''Suç işleri bakanı deyince kabule denen görüş, bugün bir itirafa döndü. Bir suç örgütü liderine koruma vermesiyle ilgili soruya cevap vermemek için, karakol baskını sorusuna cevap vermemek için, insan kaçakçılığı ile ilgili ağır kusuruna cevap vermemek için, Aliye Uzun konusuna cevap vermemek için böyle bir konuşmaya karar verdi'' diyen Özel, ''Sinir krizi geçirerek diyor ki : Devlete iftira atma. Devlete iftira yok, kendisine sorulan sorular var'' ifadelerini kullandı.Özgür Özel, sözlerini ''Şunu derler: Televizyona çıkıp, önceki bakanın oğlunun evinden paralar çıktı diyorsan Muammer Güler'in suçunu kabullenmiş oluyorsun. AKP'de FETÖ ile mücadelede Selami Altıok'u evrak tesisinden dolayı burada yok, sana da hakkını helal etmiyor'' dedi.Özel, sözlerini ''Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığına alet olmayın'' diyerek tamamladı.Özel'in kurduğu son cümlenin ardından Meclis'te yeniden gerginlik yaşandı. AKP'li Alpay Özalan, Özel'in üzerine hamle yaparken; Soylu'da locadan çıkarak Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Soylu'nun, Özel’e hakaret ederek “lan şerefsiz, çakal sensin” dediği duyuldu.Oturuma ara verildikten sonra kürsüye gelen Soylu, “Çok fazla bir şey söylemeyeceğim telaş etmenize gerek yok. Şahsıma hareket eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah, hakim cezai ehliyet verir de ceza alır. Hiç endişe etmeyin, size bir şey söyleyeyim geliyor gelmekte olan” diye konuştu.