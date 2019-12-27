Kanal İstanbul'un öngörülen maliyeti ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 75 milyar TL maliyeti olacağı açıklanan Kanal İstanbul projesi için Ulaştıma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı resmî sunumda toplam maliyetinin 20 milyar dolar olarak gözüktüğünü yazdı.





Toker, “Bu da bugünkü kur üzerinden 118 milyar TL ediyor. İki rakam arasında 43 milyar TL gibi devasa bir fark var.Bu fark da şaka değil, bugünkü kurla yaklaşık 7.3 milyar dolar ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'u ‘doğanın sonsuza kadar katli’ olarak tanımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına karşı yaptığı basın toplantısında yatırım maliyeti konusuna girmedi. Girmediği gibi, soru kabul ettiği halde bu soruyu soran da çıkmadı. Bakan Kurum'un, hafriyat miktarı olarak belirttiği 1.1 milyar metreküp rakamı, yukarıda bahsettiğim sunumdaki hafriyat rakamıyla örtüşüyor. Dolayısıyla hafriyatla çıkarılacak toprak 1.1 milyar metreküp ise bu miktara ilişkin maliyet hesaplarının değişmemesi beklenir” ifadesini kullandı.