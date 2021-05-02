Samanyolu Haber /Gündem / Kanallar lebaleb arşivini kullanmasın diye... /02 Mayıs 2021 14:52

Kanallar lebaleb arşivini kullanmasın diye...

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanallarının yöneticilerine "lebaleb" görüntüleri kullanmamaları için özel hattan talimat gönderdiğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Taşcı Twitter paylaşımında, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!" ifadesini kullandı. 

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen dönemde AKP'nin kalabalık ve sosyal mesafesiz kongreleri, kalabalık cenazeler tepki çekmişti. Son olarak da Adana Demirspor maçına taraftar alınması gündem olmuş, Samsunpor Başkanı konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunu işaret etmişti.
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