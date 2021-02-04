Samanyolu Haber /Gündem / Kandilli'yi şoke eden hırsızlık! /04 Şubat 2021 10:38

Kandilli'yi şoke eden hırsızlık!

Deprem araştırmaları için Marmara Denizi’ndeki deprem ölçüm cihazlarının yerini göstermeye yarayan Kandilli Rasathanesi’ne ait 5 işaret şamandırasının çalındığı ortaya çıktı.

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Sismik hareketliliği tespit etmek için Marmara Denizi’ne döşenen fiber optik kabloların trol teknelerinin bilinçsiz avlanmaları yüzünden parçalanması Kandilli Rasathane'nin çalışmalarına sekte vururken, denizdeki deprem ölçüm cihazlarının yerlerini gösteren şamandıraların çalındığı ortaya çıktı.

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Deprem ölçüm cihazları ile kablo bağlantılarının yerini gösteren ‘hacıyatmaz’ diye tanımlanan 30 bin lira değerindeki şamandıralar üzerime zimmetliydi. Cihaz ve kabloların yerini işaretlemek için kullandığımız bu parçalar 5 yıl önce çalındı. Kim, niye çaldı? anlamış değiliz." dedi.

"ŞAMANDIRALARIN AKIBETİNİ BİLEN VARSA BİZE ULAŞSIN"

Kalafat, "Rasathaneye ait şamandıraları çalanlar bir türlü bulunamıyor. 2,5 metrelik, reflektörlü, şamandıraların akıbetini bilen varsa bize ulaşsın." çağrısında bulundu.

Hırsızlık hadisesinin trolle avlanan balıkçılardan sonra ikinci kez şok yaşattığını söyleyen Kalafat, "Deprem ölçüm ve analizlerine yönelik önemli aletlerimiz hem bilinçsizlik hem de hırsızlık sebebiyle kullanım dışı kaldı. Şu an için elimizde 5 kablo ve cihazdan, sadece 1’i sağlam ayrıca 5 şamandıramız kayıp." diye konuştu.

"6 YILDIR ANLIK VERİ ALAMIYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, kopan fiber optik kabloların önemine değinerek, "Sistem sayesinde veriler anlık olarak merkezde toplanıyordu. Deniz tabanının 1.200 metre derinliğine bile cihazlar yerleştirildi. Ölçüm ve takip sistemleri için 70 kilometre fiber optik kablolar döşendi. Trolle avlanan balıkçılar ise 6 yıl önce kıyıya 20-30 metrelik mesafeden geçen fiber optik kabloları parçaladı." dedi. 

Özener, Milliyet'e verdiği mülakatta, "Tüm uyarılara rağmen bilinçsiz avlanma nedeniyle kablolar ve beraberinde cihazlar zarar gördü. 6 yıldır anlık veri alamıyoruz. Bunun yerine Marmara Denizi içinde, Türk-Japon projesi kapsamında deniz tabanı sismometre cihazlarında depolanan bilgileri belli periyotlarda inceliyoruz." diye konuştu.
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