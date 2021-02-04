Almanya'da hükümetten çocuk başı 150 euro yardım kararı

Üzerinde anlaşılan pakette çocuk yardımı ve lokanta sektörü için satış vergisi indiriminin uzatılması da var.



Koalisyon ortaklarının vardıkları anlaşmaya göre lokantalar için yüzde 7 düzeyinde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi 30 Haziran'dan 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra aileler çocuk başına 150 euro ikramiye alacaklar ve yetişkin temel gelir desteği alanlara tek seferlik olmak üzere 150 euro ödenecek.

1 MİLYAR EURO EK BÜTÇE

Alman hükûmeti, restoran, kafe ve lokantalar için KDV bir yıl için yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürme kararını 2022 yılının sonuna kadar uzattı. Salgından en çok etkilenen kültür ve sanat sektörü çalışanlarına destek için de 1 milyar euro ek bütçe ayrıldı.





Almanya’nın salgına rağmen Fransa, İtalya ve İspanya ile çokuluslu keşif maksatlı Eurodrone projesinin geliştirilmesi için mart ayında imzalanacak projede yer alacağı da karara bağlandı.





Eurodrone keşif uçaklarının 2028-2029 yıllarında tamamlanması planlanıyor.



