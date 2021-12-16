Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası tutuklu Hakan Kanat: Çok zayıfladım, hiçbir şey yiyemiyorum /16 Aralık 2021 13:38

Kanser hastası tutuklu Hakan Kanat: Çok zayıfladım, hiçbir şey yiyemiyorum

Beş yıldan fazladır hapiste olan eğitimci Hakan Kanat’ın eşi Nesli Kanat, “Eşim bu hafta arayamaz diyordum ama az önce aradı. Pazartesi iyot tedavisi için hastaneye götürmüşler ama son dakika vazgeçilmiş. Eşim her geçen gün sessiz sedasız ölüyor.” dedi.

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Kanser ameliyatı geçirdikten 5 gün sonra Sincan Cezaevine gönderilen Hakan Kanat, bugünkü telefon görüşünde pazartesi iyot tedavisi için hastaneye götürüldüğünü ama son anda vazgeçildiğini söyledi.

Tüm değerlerinin çok yüksek çıktığını, çok zayıfladığını ifade eden Hakan Kanat, bir şey yiyemediğini de ifade etti. Twitter hesabından eşiyle yaptığı konuşmayı paylaşan Nesli Kanat, “Eşim her geçen gün sessiz sedasız ölüyor.” dedi.

24 Temmuz 2016’da tutuklanan Hakan Kanat, Bylock, Bank Asya hesabı, çocuğunu KHK ile kapatılan okullara gönderme ve Kırşehir’de kapatılan bir öğrenci yurdunda müdürlük yaptığı için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, verilen cezayı fazla bulduğu için kararı bozdu. 2 Kasım 2021’de yeniden yargılanmaya başladı.

63 ay Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde tutuklu kalan 40 yaşındaki Hakan Kanat‘a iki ay önce tiroid kanseri teşhisi konuldu. Kırşehir’den Ankara Sincan Cezaevi’ne sevk edilen Kanat, 21 Ekim 2021’de Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Boğazına 60 dikiş atılan Hakan Kanat, ameliyattan 5 gün sonra Sincan Cezaevine gönderildi. Bir süre karantina hücresinde tek başına kalan Kanat, cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor.


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