Samanyolu Haber /Gündem / Kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici vermişler /26 Şubat 2021 12:48

Kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici vermişler

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 18'i tutuklandı. Aralarındaki iki doktorun, yaklaşık 3 ayda usulsüz reçetelere 1 milyon liralık ilaç yazdığı belirlendi.

Kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici vermişler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında Adana Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

41 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında sonradan 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

'Kanser hastalarının ilaçlarını başkalarına sattılar'

Zanlılardan, Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İ.E. ve V.T'nin, kanser tedavisi gören hastalarının serumlarına eklemeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları, yerine vitamin ve ağrı kesici ilaç verdikleri öne sürüldü.

18 şüphelinin 24 Şubat'ta tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklu zanlılardan iki doktorun, yaklaşık 3 ayda usulsüz reçetelerle piyasa değeri 1 milyon lira olan ilaçlar yazdığı tespit edildi.

'Para transferinde açıklamaya 'zehir zıkkım' yazmış'

Bir eczacının, ilaç yazan doktora komisyon olarak banka hesabı üzerinden para gönderdiği ve açıklamaya da "zehir zıkkım" ve "zıkkımın kökü" şeklinde ifadeler yazdığı ileri sürüldü. Başka eczacının da doktorlardan birine araç tahsis ettiği ve onun sekreterinin maaşını ödediği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 euro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

Zanlıların 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici vermişler Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:14