Samanyolu Haber /Sağlık / Yaşlanmayı durduran ilaç bulundu /19 Şubat 2021 12:00

Yaşlanmayı durduran ilaç bulundu

Japon bilim insanları, vücudun yaşlanan hücrelerden kurtulmasına yardımcı olan mekanizmayı buldu.

SHABER3.COM

Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Makoto Nakanisi, yeni teknolojinin temelinde, vücudun artık bölünemeyen, ancak iltihaplanma ve yaşlanmaya yol açabilen yaşlı hücrelerinden kurtulmasının olduğunu söyledi.

Nakasini, yaptığı açıklamada "Yani bu hücreler çıkarılsa neden oldukları iltihaplanma süreçleri durdurabilir, dolayısıyla yaşlanmanın semptomlarında önemli bir iyileşme sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Yaşlanan hücrelerin, hücrelerin hayatta kalmasına yardımcı olan GLS1 enzimine ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bu enzimi frenleyecek inhibitör (engelleyici) yardımı ile iltihaplanmaya neden olan hücreleri yok etmek mümkün olacak.

Bu türden bir inhibitör olarak, halihazırda klinik denemelerden geçen bir kanser ilacının kullanılmasına karar verildi. Zira kanser hücrelerinin artışı da GLS1 enzimine bağlı. Bilim insanları, ayrıca fareler üzerinde yapılan testlerin başarılı geçtiğini belirtti.

Nakasini, "Eğer yan etkileri olmazsa muhtemelen yaşa bağlı değişikliklere karşı kullanılabilecek. Yani büyük ihtimalle çok yakında yaygın kullanıma girecek. Bu, büyük umut veriyor. 5-10 yıl içinde yaşlıların kullanmasını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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