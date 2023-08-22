Samanyolu Haber /Gündem / Kanser tedavisi gören Kürt sanatçı Emel Çiftçi tutuklandı /22 Ağustos 2023 11:12

Kanser tedavisi gören Kürt sanatçı Emel Çiftçi tutuklandı

Kanser tedavisi gören Kürt sanatçı Emel Çiftçi, Ankara’da açılan soruşturma kapsamında “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü yöneticiliği” iddiasıyla tutuklandı.

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Diyarbakır’da dün sabah saatlerinde hastaneye tedavi olmak için giden Emel Çiftçi, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ankara ve Batman’da başlatılan soruşturmalar gerekçesiyle gözaltına alınan Çiftçi, ilk olarak Ankara’da gizli tanığın verdiği beyanlar gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Diyarbakır Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Çiftçi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü yöneticiliği” iddiasıyla ifadesi alınan Çiftçi, “tutuklama” talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ’ GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, SEGBİS üzerinden Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadesi alınan Çiftçi tutuklandı. Çiftçi’nin tutuklanmasına gizli tanık beyanları, MASAK Mali Analiz raporları, HTS analiz raporları ile kültür sanat faaliyetleri kapsamında otel konaklamaları suçlama konusu yapılırken, “kaçma şüphesi ve delil karartma gerekçeleri ve yöneltilen suçlamaların Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 100 maddesinde yer alan “katalog suç” kapsamında olması gerekçe gösterildi.

ACİL AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Çiftçi’nin kendisi ve avukatları tarafından rahim kanseri olduğuna ve acil ameliyat edilmesine dair sağlık raporları da sunuldu. Çitçi’nin Bağlar Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü, sabit ikametgahı olduğu söylense de hakimlik, tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan Çiftçi’nin zehirli tiroid rahatsızlığı olduğu da öğrenildi.

Tutuklanan Çiftçi, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü.
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