Samanyolu Haber /Gündem / Moskova’yı hedef alan 4 İHA vuruldu /22 Ağustos 2023 11:37

Moskova’yı hedef alan 4 İHA vuruldu

Ukrayna’nın yönlendirdiği İHA’lar Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Ukrayna 4 İHA ile saldırdı.

Moskova’yı hedef alan 2 İHA, başkente yakın Krasnogorsk ve Çastsov bölgelerinde vurularak etkisiz hale getirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkente yakın Krasnogorsk ve Çastsov bölgelerinde iki insansız hava aracının vurulduğunu bildirdi.
Başkentin 20 km kuzey batısındaki Krasnogorsk'ta havada vurulan İHA’nın parçaları bazı konut binalarının üstüne düştü, bir ev ve birkaç araba hasar gördü.

Savunma Bakanlığı'na göre, 22 Ağustos gecesi Ukrayna, Rusya'daki hedeflere dört İHA ile saldırmaya çalıştı. Moskova yakınlarındaki 2 İHA’nın yanı sıra iki İHA’nın da Bryansk bölgesinde hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirdi.

Bu sabaha karşı Moskova'ya İHA saldırı girişiminde bulunulması nedeniyle başkentte havaalanları bir süre uçuşa kapatıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia, 22 Ağustos sabahı, güvenliği sağlamak için Vnukovo ve Domodedovo havaalanlarına sivil uçak uçuşlarının kısıtlandığını söyledi. İlerleyen saatlerde başkentteki uçuş kısıtlamaları kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moskova’yı hedef alan 4 İHA vuruldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:54