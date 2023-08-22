Moskova’yı hedef alan 4 İHA vuruldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna 4 İHA ile saldırdı.







Moskova’yı hedef alan 2 İHA, başkente yakın Krasnogorsk ve Çastsov bölgelerinde vurularak etkisiz hale getirildi.





Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkente yakın Krasnogorsk ve Çastsov bölgelerinde iki insansız hava aracının vurulduğunu bildirdi.

Başkentin 20 km kuzey batısındaki Krasnogorsk'ta havada vurulan İHA’nın parçaları bazı konut binalarının üstüne düştü, bir ev ve birkaç araba hasar gördü.





Savunma Bakanlığı'na göre, 22 Ağustos gecesi Ukrayna, Rusya'daki hedeflere dört İHA ile saldırmaya çalıştı. Moskova yakınlarındaki 2 İHA’nın yanı sıra iki İHA’nın da Bryansk bölgesinde hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirdi.





Bu sabaha karşı Moskova'ya İHA saldırı girişiminde bulunulması nedeniyle başkentte havaalanları bir süre uçuşa kapatıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia, 22 Ağustos sabahı, güvenliği sağlamak için Vnukovo ve Domodedovo havaalanlarına sivil uçak uçuşlarının kısıtlandığını söyledi. İlerleyen saatlerde başkentteki uçuş kısıtlamaları kaldırıldı.