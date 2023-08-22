Kriz çıkartan fotoğraf: Önce paylaştı sonra sildi

Asım Sultanoğlu'nun 13 gün önce Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepkiler devam ediyor.

CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner'in, “Bu müdür gidinceye kadar protestom devam edecek” sözleriyle başlattığı oturma eylemi devam ederken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ BİR FOTOĞRAF KARESİYLE DUYURULDU

Ziyaret, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” diye paylaşıldı.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIM SİLİNDİ





Ancak, gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret paylaşımını kaldırdı. Paylaşımın, Milletvekili Yazıcı'nın isteği üzerine kaldırıldığı belirtilirken, tüm ziyaret ve etkinliklerini kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı'nın, Asım Sultanoğlu'na yaptığı ziyareti paylaşmadığı dikkati çekti.