Samanyolu Haber /Gündem / Kriz çıkartan fotoğraf: Önce paylaştı sonra sildi /22 Ağustos 2023 11:39

Kriz çıkartan fotoğraf: Önce paylaştı sonra sildi

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı'nın, Ensar Vakfı yurtlarındaki tecavüz olayı nedeniyle soruşturma geçirdiği için atanmasına tepkiler süren Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’na yaptığı ziyaretin paylaşımı tepkiler üzerine kaldırdı.

SHABER3.COM


Asım Sultanoğlu'nun 13 gün önce Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepkiler devam ediyor.

CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner'in, “Bu müdür gidinceye kadar protestom devam edecek” sözleriyle başlattığı oturma eylemi devam ederken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ BİR FOTOĞRAF KARESİYLE DUYURULDU

Ziyaret, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” diye paylaşıldı.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIM SİLİNDİ

Ancak, gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret paylaşımını kaldırdı. Paylaşımın, Milletvekili Yazıcı'nın isteği üzerine kaldırıldığı belirtilirken, tüm ziyaret ve etkinliklerini kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı'nın, Asım Sultanoğlu'na yaptığı ziyareti paylaşmadığı dikkati çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz çıkartan fotoğraf: Önce paylaştı sonra sildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:35