Yeni araştırma: Kanserin devası muzda mı gizli?

Dirençli nişastanın bir dizi kanser türünü yüzde 60'dan fazla oranda azalttığını bulduk. Bu etki bağırsakların üst kısmında daha belirgindi.

John Mathers

Newcastle Üniversitesi'nde Profesör





Her gün bir yeşil muza eşdeğer nişasta verildi

Mathers bu nişasta türünün kansere karşı koruyucu olmasında, bağırsakta bulunan ve DNA'ya zarar vererek kansere yol açtığı bilinen safra asiti sayısını azaltmasının etkili olduğunu düşündüklerini söyledi.

İngiltere'nin Newcastle ve Leeds Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmanın, özellikle tespit edilmesi zor, vücudun bağırsak üstü kısımlarında oluşan kanserleri azaltmada önemli bir rol oynayacağı bildirildi.Tıp dergisi Cancer Prevention Research'te yayımlanan çalışma için katılımcılara yıllar boyunca, olgunlaşmamış muz, yulaf, tahıllar, makarna, pirinç, bezelye ve fasulyede bulunan ve "dirençli nişastalar" olarak adlandırılan nişasta türü verildi.Çeşitli kanserlere yakalanma riskini artıran kalıtsal bir bozukluk olan Lynch sendromuna sahip 1000 katılımcı, ortalama 2 yıl boyunca dirençli nişasta dozu aldı.Araştırmanın bulgularına göre, nişasta bağırsak kanserine karşı etkili olmazken vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerin görülme sıklığını yüzde 60 oranında azalttı.Dirençli nişastaların özellikle yemek borusu, mide, safra yolu, pankreas, oniki parmak bağırsağı gibi üst gastrointestinal bölgede görülen kanser türleri üzerinde etkili olduğu saptandı.Nişastanın etkisinin hastalar almayı bıraktıktan 10 yıl sonra belirgin bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi.Newcastle Üniversitesi'nden Profesör John Mathers araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dirençli nişastanın bir dizi kanser türünü yüzde 60'dan fazla oranda azalttığını bulduk. Bu etki bağırsakların üst kısmında daha belirgindi." ifadelerini kullandı.Marhers, deneklere verilen günlük dirençli nişasta miktarının orta büyüklükteki olgunlaşmamış yeşil bir muzda bulunan nişasta miktarına eşdeğer olduğunu söyledi ve "Muzdaki nişasta, muz tam olgunlaşmadan ve yumuşamadan önce bozulmaya karşı dirençlidir ve bağırsaklara ulaşır. Bir kere ulaştığında da orada yaşayan bakterilerin türünü değiştirebilir." açıklamasını yaptı.Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Bishop ile Mathers, bu bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Aynı çalışmanın bir parçası olarak yayımlanan daha önceki araştırmalar, aspirinin karın bağırsak kanseri riskini yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koymuştu.