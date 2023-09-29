AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filminin programdan çıkartılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.







Aydınlık'a konuşan Karadağlı, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” ifadelerini kullandı.





Karadağlı, iki sene önceki Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında araya girip ödülü uzatmasıyla da gündem olmuştu. Yalçın “Kim verdi ödülü, sus mu dediniz?” diyerek tepki göstermiş, Tamer Karadağlı ise "Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun diye..." demişti. Karadağlı'nın Yalçın konuşurken arkasından yaptığı mimikler ise sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.







Ne olmuştu?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı.







Filmin yarışmadan çıkarılmasının ardından önce festival jürisi, ardından da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.





Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da dün sabah yaptığı açıklamada, 'Kanun Hükmü' belgeselinin yeniden yarışma seçkisine alındığını duyurdu. Boyacıoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:





Filmin tekrar seçkiye dahil edilmesinin ardından bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığı karara tepki göstererek festivalden çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte festivalin sponsorları da bakanlıkla birlikte hareket ederek desteklerini çekti.





Gelişmelerin ardından Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, dün akşam bir açıklama daha paylaşarak belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıkladı.