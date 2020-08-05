Kapalıçarşı'da büyük vurgun!

FOREX işlemi yaptığını iddia eden bir şüphelinin gerçekte işlemleri yapmayarak altınlarla birlikte kayıplara karıştığı iddia edildi.





Şüpheliye 160 kilo altın kaptıran bir mağdur soluğu savcılıkta aldı.





Kendisini "FOREX işlemleri uzmanı" diye tanıtan Mehmet Y. parasını aldığı bir esnafın ödemesini yapmayınca yakayı ele verdi.





Mağdur esnaf, savcılığa başvurarak Kapalıçarşı'daki esnaftan FOREX işlemi yaptığını belirterek para toplayan Mehmet Y.'nin altın ticareti yapan esnafı dolandırdığını iddia etti.





Şüpheli ile 2016 yılında anlaşma yapan altın imalatçılarından bir esnaf, 7 milyon 159 bin dolar değerindeki altın bedelini peyderpey değerlendirmesi için Mehmet Y.'ye verdiğini, ancak şüphelinin altınları alarak kayıplara karıştığını ifade ederek şikâyetçi oldu.





FOREX İŞLEMLERİ ALTINDA 7 MİLYON 159 BİN DOLAR ALDI





Şirket yetkili Yücel A., savcılıkta verdiği ifadesinde yaşanan olayı şu şekilde anlattı: "İstanbul Kapalıçarşı'da 25 yıldan beri altın imalatı ve ihracatı faaliyetlerini yürütmekteyiz. Mehmet Y. ile 2016 yılında tanıştık. Şüpheli şirketimize gelerek uluslararası döviz ticaretinin yürütüldüğü platformlarda çalıştığını belirterek şirketimizi kendisiyle çalışmaya ikna etti. 2016 yılından beridir söz konusu kişiye FOREX (Döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını kapsayan sistem) işlem emirleri ismi altında peyderpey 7 milyon 159 bin dolar para verdik. Ancak şüphelinin hiçbir işlem talimatını piyasaya sürmediğini öğrendik."





DOLANDIRICI OLDUĞU ANLAŞILINCA PARALARINI İSTEDİLER





Şirket yetkilileri paralarını alamayınca Mehmet Y.'yi arayarak paranın iadesini istedi. Ancak Mehmet Y. paranın ödemesini yapamayacağını belirterek kendilerine 7 milyon 159 bin dolar değerinde borcu olduğunu ifade eden bir yazı imzalayıp ödeme için gün verdi.





TEHDİT VE ŞANTAJLA YILDIRMAYA ÇALIŞTI





Ödeme günü geldiğinde şirket yetkilileri Mehmet Y.'yi arayarak tekrar alacaklarını talep etti. Ancak bu kez Mehmet Y., iddiaya göre, şirket yetkililerine ve avukatına tehdit ve şantajda bulunarak parayı vermeyeceğini ifade etti.





Yücel A., savcılıkta verdiği ifadesinde, Mehmet Y.'nin kendisini arayan avukatlara, "Sizi mahvedeceğim, size neler yapacağımı bilmiyorsunuz. Hakkımda şikâyette bulunursanız elimde ses kayıtları var. Ben de sizi şikâyet ederim." cevabını verdi.





HER YERDE ARANIYOR





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcılık, şüphelinin adreslerinde arama ve dijital materyallerine el konulmasına karar verdi.





Emniyet güçleri tarafından çeşitli adreslerde aranan Mehmet Y. ele geçirilemedi.