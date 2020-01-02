Samanyolu Haber /Gündem / Kapatılan termik santralin zararını devlet mi karşılayacak? /02 Ocak 2020 17:20

Kapatılan termik santralin zararını devlet mi karşılayacak?

Baca filtresi takmadığı gerekçesiyle kapatılan Afşin-Elbistan termik santralinin zararının, işletme hakkı devir sözleşmesi gereği devlet tarafından karşılanacağı iddia edildi

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Yeni yılla birlikte baca filtresi takmayan termik santralleri kapatılmaya başlandı. Ancak kapatılan bir termik santralin zararının kamu tarafından karşılanacağı iddiaları yeni bir tartışma başlattı.

İddia baca filtresi takmadığı gerekçesiyle kapatılan Afşin-Elbistan termik santraline ilişkin geldi. Santralin zararının işletme hakkı devir sözleşmesi gereği devlet tarafından karşılanacağı iddia edildi.

İşletme hakkı devir sözleşmesi gereği kamu tarafından kapatılması durumunda santrale kw saati 16 cent üzerinden ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski milletvekili İlhan Cihaner, Twitter üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği bir dizi sorunun içinde Afşin-Elbistan termik santralinin zararının kamu tarafından karşılanacağı iddiasını gündeme getirdi. 

Cihaner, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Murat Kurum, filtresiz çalıştığı İçin kapatılan Afşin-Elbistan santralinin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği, santral kamu tarafından kapatılırsa ‘kapasite bedeli’ (KW saati 16 cent) üzerinden, üretim yapmadan devletten ödeme almaya devam edeceği doğru mudur?”
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