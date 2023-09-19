'Şaibeli başsavcı' Yüksel Kocaman, Kaplan operasyonu sonrası Saray'a alınmamış!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu öne sürülen, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınan 'Kaplanlar çetesi' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan'ın "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "işkence" gibi suçlardan tutuklanmasının ardından Ankara kulislerinde başlayan hareketlilik sürüyor.T24 yazarı Tolga Şardan, operasyonun ardından "Kapalı kapılar ardında buluşmalar, görüşmeler" yapıldığını yazdı."Kaplan'ın, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan bağlantıları biliniyordu. Ancak, işin içine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın adının karışması, soruşturmanın dinamiklerini birdenbire değiştirdi." diyen Şardan'ın yazısından ilgili bölümler özetle şöyle:- Savcılık talimatıyla Kaplan'a yönelik soruşturma dosyasını yürüten polislerin görevden alınacağı iddiası kulislere yansıdı. Bakalım bu iddia gerçekleşecek mi?- Araya "hatırlı" isimlerin girdiği belirtiliyor. Bu isimlerin başında Ankara'daki yargı camiasında yakından tanınan bir avukat var. Şimdilik adını vermek istemiyorum.- Daha önceleri Ankara'nın yönetiminde söz sahibi olmuş AKP'li siyasetçinin avukatlığını yapan, "iş birliği" yöntemleri çerçevesinde AKP'li siyasetçinin Ankara Adliyesi'ndeki problemlerini sonuçlandıran avukatın şimdiki müvekkili ise bilin bakalım kim?Evet, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan!- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaplan soruşturmasıyla ilgili MİT'ten özel rapor istediği ifade ediliyor. Raporun içeriği ise; Kaplan'la bürokratlar ve yargı mensupları başta olmak üzere kimlerin bağlantısının bulunduğu. MİT, detaylı bir rapor hazırlayıp ABD dönüşü Erdoğan'a sunacak.-Süreçte adı gündeme gelen Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman, Kaplan operasyonu başlayıp, adının gündeme gelmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti.Cumhurbaşkanlığı'ndaki kaynaklarım Erdoğan'ın, Kocaman'a randevu vermediğini aktardı. Bu da önemli bir gelişme. Malum, Kocaman'ın Erdoğan'la olan yakınlığının derecesi biliniyor. Erdoğan'ın görüşme isteğine "hayır" demesi dikkat çekici.- Kaplan'ın en güçlü olduğu ve suç örgütünü yönettiği dönemin Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz MHP'li bir ismin aracılığıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'den randevu istedi. Ancak Bahçeli, Yılmaz'ın talebine, "görüşecek bir şey yok" diyerek olumlu yanıt vermedi...