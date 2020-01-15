Karakolda işkencenin peşini bırakmıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu karakolda işkence iddialarını Adalet Bakanlığı'na sordu.





Bildiri dağıtırken gözaltına alınan Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Deniz Aydın ile Taylan Gültekin'in İstanbul Gazi Mahallesi karakolunda işkenceye uğradıkları iddia edilmişti.





"ARTIK BEYAZ TRANSİTLER VAR, BİZİ GÖRDÜĞÜNÜZDE KAÇIN" DEDİLER





Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'in cevaplaması talebiyle soru önergesi veren Kerestecioğlu, "Emniyet mensupları tarafından sarf edildiği iddia edilen 'Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın' ifadeleri hakkında bir açıklama yapacak mısınız?" diye sordu.





Kerestecioğlu ayrıca işkence ve kötü muamele şüphelileri olabileceği düşünülen Emniyet mensupları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sorusunu da yöneltti.







4 SAAT BOYUNCA İŞKENCEYE MARUZ BIRAKILDILAR





Kerestecioğlu, Aydın ile Gültekin'in avukatlarının, 'sokakta yazılama yapmak, sticker yapıştırmak' gibi gerekçelerle gözaltına alınan müvekkillerinin karakolda kaldıkları 4 saat boyunca işkenceye uğradıklarını ifade ettiklerini aktardı.





Kerestecioğlu işkenceye uğradığını anlatan Aydın ve Gültekin'in ifadelerini de soru önergesine ekledi.





Deniz Aydın: "Gazi Mahallesinde karga tulumba gözaltına alındık. Karakola götürülürken araçta erkek bir polis üzerimden hiç inmedi.





Araçta sürükleyerek indirildik. 3 kat merdivenlerde sürükleyerek karakolda bizi özel bir bölüme çıkardılar.





Çelik kapısı ve zili olan ama kameranın olmadığı bir bölümde bir grup, bizi yüzüstü, ellerimiz arkadan kelepçeliyken yere atar atmaz tekme tokat üzerimize saldırdı.





10'dan fazla polis vardı, yüzlerini görmedik. Biri 'Ben bugün spor yapamamıştım sizin üzerinizde sporumu yaptım' dedi.





"BİRİ YORULUNCA DİĞERİ VURMAYA BAŞLIYORDU"





O yorulunca başka polis geldi, böbreklerime vuruyordu, inanılmaz acı veren bir hareketti. 'Aslında yapmam, fakat çok güzel bağırıyorlar' diyordu.





Kalıcı hasar verme amacıyla özellikle baldırlara ve omurgalara vuruyorlardı. Silahla tehdit ettiler. Copu da dik bir şekilde omurga kısmına vuruyorlardı.





Birbirlerine 'Ben yoruldum, biraz sen geç' diyorlardı. Emniyete götürülmeden önce, 'Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın' dediler. 80'lerin işkencesini geri getirmek istiyorlar."





"Gazi KARAKOLU PİLOT BİR İŞKENCEHANE HÂLİNE GETİRİLDİ"







Kerestecioğlu, Aydın ve Gültekin'in avukatlarının bu durumun tekil bir olayla sınırlı olmadığını, birçok müvekkillerine aylardır sistematik şekilde işkence yapıldığını, hakaret ve küfre maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini belirterek durum hakkındaki açıklamalarını şöyle aktardı:





KERESTECİOĞLU'NUN ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'E YÖNELTTİĞİ SORULAR:





*Avukatlar, Gazi karakolunda çok sayıda müvekkillerinin sistematik işkence gördüklerini belirtmektedirler. İşkence ve kötü muamelenin şüphelileri olabilecekleri düşünülen emniyet mensupları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?





*Deniz Aydın (24) ile Taylan Gültekin (30)'in fotoğraflarla da izleri belgelenen işkenceye ilişkin beyanları sonucunda bu suçu işleyen kişilerin tespiti için soruşturma başlatılmış mıdır?





*Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve faillerin tespiti açısından etkin ve yeterli bir adli soruşturma yürütülmesi için herhangi bir girişiminiz bulunmakta mıdır?





*Son 5 yıl içerisinde işkence nedeniyle kaç yurttaş şikayette bulunmuş, kaç dava açılmış, faillerin kaçı yargılanmış, kaçı ceza almıştır?





*Avukatlar, defalarca işkence iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, fakat herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade etmektedirler. İşkence beyanları karşısında hiçbir işlem tesis etmeyen ilgili Sulh Ceza hâkimleri ve savcılar tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatılacak mıdır?





*Emniyet mensupları tarafından sarf edildiği iddia edilen “Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın" ifadeleri hakkında bir açıklama yapacak mısınız?





*İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Ceza Önleme Alt Komitesi ve BM işkence özel raportörünün Türkiye'deki işkence ve kötü muameleye ilişkin eleştiri ve tespitleriyle ilgili herhangi bir adım attınız mı?