Karamollaoğlu Davutoğlu ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AKP'den istifa istifa ederek yeni parti kuruluşu hazırlığı yapan eski

Başbakan Ahmet Davutoğlu görüştü. Davutoğlu'nun Beysukent'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, AKP'den istifa eden eski milletvekilleri de yer aldı.





Karamollaoğlu liderler ziyaretine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek başlamıştı. Karamollaoğlu, Erdoğan ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.



