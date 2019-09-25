Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu: Prensipte karşı değiliz... /25 Eylül 2019 22:01

Karamollaoğlu: Prensipte karşı değiliz...

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu "Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı” dedi.

Karamollaoğlu, Adana'da polis aracına yönelik bombalı terör saldırısını lanetleyerek, yaralanan polis memuru ve vatandaşlara acil şifalar diledi. Karamollaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Amerika, hangi bölgeye problem çözmek için girmişse oraya kan ve gözyaşı getirmiştir. ABD Başkanı'nın bu tavrı insanlıktan nasibi olmadığını gösteren bir tavırdır. Ama herkes bilmeli ki dünyada huzur olmadan, Amerika'da da huzur olmaz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanı BM toplantısında 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında çok güzel noktalara temas ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim bazı söylediklerimiz orada dile getirilmiş oldu. Aylan bebeği de gösterdi, İsrail haritasını da gösterdi. Haklı olarak soruyor, nerede duracak bunlar? Ben size söyleyeyim, o sınırda durmayacaklar. İsrail'in varlığı ABD'ye emanet edilmiştir. BM toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı. Dünya, 200 civarında ülkeden oluşuyor, elbette büyüktür. 10 bile 6'dan büyüktür, 6 da 5'ten büyüktür ama gücün varsa. Gücün yoksa bunlar sadece lafta kalır."

"Denetlenebilir bir cumhurbaşkanı sistemi olmalı"

Karamollaoğlu, Türkiye'de şu anda seçim gündeminin bulunmadığını söyleyerek, "Spekülasyon yapmanın kimseye bir faydası yok. Birileri herhalde sürekli olarak bazı konuları gündemde tutmak için çaba harcıyorlar. Bizim cumhurbaşkanlığı sistemine prensipte bir itirazımız yok. Ancak denetlenebilir bir cumhurbaşkanı sistemi olmalı. Yani cumhurbaşkanı yetkili ama onun karşısında onu denetleyecek güçlü parlamentoya ihtiyaç var" diye konuştu.
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