Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'nun önerisine Davutoğlu'ndan olumlu cevap /19 Mayıs 2020 22:30

Karamollaoğlu'nun önerisine Davutoğlu'ndan olumlu cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel karamollaoğlu, partisince hazırlanan ve 19 Mayıs dolayısıyla siyasi liderleri bira arada gösteren videoda 'sorunları birlikte ve ortak akılla çözme' mesajı verirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da söz konusu video fikrine destek geldi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan HDP Genel Başkanı Sancar'a, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e kadar 12 partinin siyasi liderinin 'gerçekten oradalarmış gibi bir arada' olduğu gözlendi. 

'19 Mayıs 1919 bir milâttı; 19 Mayıs 2020 de, yeni bir başlangıca vesile olsun...' diyen Karamollaoğlu, 'sorunları birlikte ve ortak akılla çözme' mesajı verdi.

 

Davutoğlu'ndan yanıt:

Temel Karamollaoğlu'nun liderlere yaptığı çağrıya ilk cevap Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır böyle bir dönemde, bilgisayar başında herkes bir araya gelebilirken, neden olmasın?" dedi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu'nun önerisine Davutoğlu'ndan olumlu cevap Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:20