Karamollaoğlu'nun önerisine Davutoğlu'ndan olumlu cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan HDP Genel Başkanı Sancar'a, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e kadar 12 partinin siyasi liderinin 'gerçekten oradalarmış gibi bir arada' olduğu gözlendi.





'19 Mayıs 1919 bir milâttı; 19 Mayıs 2020 de, yeni bir başlangıca vesile olsun...' diyen Karamollaoğlu, 'sorunları birlikte ve ortak akılla çözme' mesajı verdi.



