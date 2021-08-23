Samanyolu Haber /Dünya / Karantina güvenliğini askerler sağlayacak /23 Ağustos 2021 09:09

Karantina güvenliğini askerler sağlayacak

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, askerler görevlendirildi.

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Hükümet, Vietnam'ın pandeminin başlamasından bu yana koronavirüsten en yüksek günlük ölüm oranını 737 ile dün bildirdi. Böylece ülkede çoğu Ho Chi Minh kentinde olmak üzere Covid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 277 oldu.

Kentte, bugünden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için askerler yapacak.

İki hafta sürmesi planlanan karantina uygulamasında vatandaşların dışarı çıkmamaları, bulunduğu yerlerde kalmaları istendi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, "İnsanlar kesinlikle bulunduğu yerde kalmalı, evden eve ziyaretler yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısının 10 binin üzerine çıkmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, vakaların 3 bin 500'ü Ho Chi Minh kentinde tespit edilmişti.
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