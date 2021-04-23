"Kardeşim bizi de çarptı gitti"

Türkiye, son dönemlerde kripto paralara olan talepteki patlamayla, dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ancak dün Türkiye’de yaşanan olay kripto piyasasını karıştırdı.







İddiaya göre Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtı.. Olayın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer yaptığı açıklamada, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" dedi.





Tüm geçmişini sildi





Faruk Fatih Özer, yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer’in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.





Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.





"30 milyon liram vardı, paramı çekemedim"





Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçtığı haberinin ardından mağdurlar şirketin merkezine geldi. Mağdurlardan Caner Şen, binaya geldiğinde ofisin boş olduğunu öğrenince çılgına döndü. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.





Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar. Ben paramı istiyorum. Bu kişilerin tüm mal varlıkları dondurulmalıdır" dedi.



