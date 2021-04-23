Samanyolu Haber /Gündem / "Kardeşim bizi de çarptı gitti" /23 Nisan 2021 10:12

"Kardeşim bizi de çarptı gitti"

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçarken Özer’in ağabeyi Güven Özer, "Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti" dedi.

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Türkiye, son dönemlerde kripto paralara olan talepteki patlamayla, dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ancak dün Türkiye’de yaşanan olay kripto piyasasını karıştırdı.

İddiaya göre Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtı.. Olayın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer yaptığı açıklamada, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

Tüm geçmişini sildi

Faruk Fatih Özer, yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer’in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

"30 milyon liram vardı, paramı çekemedim"

Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçtığı haberinin ardından mağdurlar şirketin merkezine geldi. Mağdurlardan Caner Şen, binaya geldiğinde ofisin boş olduğunu öğrenince çılgına döndü. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.

Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar. Ben paramı istiyorum. Bu kişilerin tüm mal varlıkları dondurulmalıdır" dedi.

DURUMU CİMER’E BİLDİRDİM’

Ankara’da yaşayan bilgisayar yazılımcısı mağdur Berk Bozbeyoğlu ise, “Uluslararası coin piyasasında Thodex firmasına ait cüzdanda sürekli para eksiliyordu. Bir defasında biri 100 bin dolar yatırım coin aldı. Para firmanın cüzdanına geçti ve saniyeler içerisinde yok oldu. Muhtemelen firma bu parayı farklı bir hesaba geçirdi. Bu yolla içerideki paraları farklı hesaplara havale ediyorlardı. Ben kendi paramı çekmek için firma ile irtibata geçtim. Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile irtibata geçtim. Sistemsel sorunlar olduğunu söyledi. Çözülünce paraların hesaba geçeceğini belirtti. Thodex’in ofis adresinde 3 ayrı firma daha görünüyordu. Muhtemelen paralar diğer firmalar üzerinden yurtdışına aktarıldı. Ben bu durumu cuma günü Cimer’e yazdım. Pazartesi günü geri dönüş yaptılar. Soruşturma başlatıldığı yönünde mail geldi. Salı günü de olanlar oldu, kimseye ulaşamadık” diye konuştu.

‘BENİM AKLIMA TOSUNCUK GELDİ’

Göztepe’deki şirket merkezine gelen mağdurlarından biri olan Haluk Metin, “İçeride 123 bin lira param vardı. Çok para kazandım ama çekmedim. Allah gözümüzü doyurmadı. Hep daha fazla kazanırım dedim. Küçük bir çocuk gelip bize hayat dersi verdi. Bütün paramızı götürdü. Haberi ilk duyduğumda aklıma ‘tosuncuk’ geldi. Firma hakkında şikayetçi olacağım. Daha önceden de borsada para kaybettim. Eski borsa mağdurlarındanım. Başımıza bu da geldi” diye konuştu.

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