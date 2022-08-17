Samanyolu Haber /Gündem / Karkamış’ta PKK'ya operasyon duyurusu /17 Ağustos 2022 00:31

Karkamış’ta PKK'ya operasyon duyurusu

Gaziantep Karkamış’ta camilerden 'dışarı çıkmayın' anonslar yapıldı. Yapılan anonsta, “Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın” ifadelerinin kullanıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah saatlerinde Ayn el-Arap'a bağlı bazı mevkilerde Suriye ve YPG/PKK'nın ortak kullandığı mevzileri bombalamıştı.

Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na da roketli saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

SINIRDA HAREKETLİ SAATLER

Gaziantep Karkamış’ta camilerden 'dışarı çıkmayın' anonslar yapıldı.

Yapılan anonsta, “Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın” ifadelerinin kullanıldı.
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