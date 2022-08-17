Karkamış’ta PKK'ya operasyon duyurusu

Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na da roketli saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
SINIRDA HAREKETLİ SAATLER
Gaziantep Karkamış’ta camilerden 'dışarı çıkmayın' anonslar yapıldı.
Yapılan anonsta, “Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın” ifadelerinin kullanıldı.