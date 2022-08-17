Samanyolu Haber /Kültür / Oscar, Sacheen Littlefeather'dan 50 yıl sonra özür diledi /17 Ağustos 2022 01:26

Oscar, Sacheen Littlefeather'dan 50 yıl sonra özür diledi

Oscar Akademisi, Marlon Brando’nun yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather’dan 50 yıl sonra özür diledi. Akademi Başkanı David Rubin, "Maruz kaldığınız suistimal yersiz ve haksızdı" dedi.

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Oscar Akademisi, Baba The Godfather filmiyle 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanan Marlon Brando’nun yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather’dan 50 yıl sonra özür diledi.

Marlon Brando, 1973 yılında kazandığı Oscar ödülünü reddetmişti. Brando, ABD film sektörünün yerli Amerikalıları "barbar" ve "cani" göstermesini protesto etmişti. Brando törene gelmemiş, ödülü neden reddettiğini belirten metni okuması için oyuncu arkadaşı Sacheen Littlefeather'den törene gitmesini istemişti. Sahneye çıkan Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.

Oscar törenlerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 50 yıl sonra Littlefeather’dan resmi olarak özür dilediğini açıkladı ve müzesinde Littlefeather için özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı. Akademi Başkanı David Rubin, şu açıklamayı yaptı; "Maruz kaldığınız suistimal yersiz ve haksızdı. Yaşadığınız duygusal yük ve sektörümüzde kendi kariyerinizin maliyeti onarılamaz. Gösterdiğiniz cesaret çok uzun zamandır kabul görmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz."
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