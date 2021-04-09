'Katarlı yayıncı, Şampiyonlar Ligi yayın ihalesini kaybetti, şimdi ne olacak?'









Katarlı yayıncının kulüplere yaptığı ödemelerden çekilme kararı alma girişimine kadar pek çok sorun yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.





Beinsports'un bu kez Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları için girdikleri ihaleyi kazanamadıkları yazıldı.





Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, "Sektörün ‘duayen’ ismine sordum. '1-2 güne kazanan yeni firma açıklanır' cevabını aldım" diye yazdı.





"Şampiyonlar Ligi eski keyfinde değil" diyen Koloğlu, "Geçtiğimiz yıl Başakşehir’in grup maçlarını kaç kişi izledi? Büyük takımlardan Galatasaray’ın son katıldığı kupanın grup maçlarında durumu ortadaydı. Bir albenisi kalmadı. Silkinmeye ihtiyaç var." görüşünü dile getiriyor.





Kupanın yayın ihalesinin değerinin 150 milyon dolar olduğunun altını çizen Koloğlu, "Bu parayı çıkartacak izleyiciyi bulmak kolay değil. Hele ‘korsan yayıncılık’ geleneği olan ülkemizde... Hem izleyici hem de yayıncı açısından bir çıkmaz durum" ifadesini kullanıyor.





Yeni yayıncı olarak Tivibu adının geçtiğini belirten Koloğlu, "Sordum, 'Henüz değil ama alacak' bilgisi geldi. Yani niyet ciddi. Sektörün ‘duayen’ ismi, 'Daha önemli bir firma' dedi. Saran adı geçiyor. Onlar, 'Biz değiliz' diyorlar. 1-2 güne netleşir" kulisini paylaşıyor.





Öte yandan Süper Lig ihalesine de değinen Koloğlu, "Konuştuğum piyasa belirleyici isimlerden biri 'Turkcell ya da Türk Telekom’a ihaleye girmesi söylenebilir. Ama kendileri şirket kurup, öyle bir şey yapamazlar. Yönetemezler. Katarlılar ihalenin içinde olur yine. Başka katılacak yayıncı kuruluşlar da olacak' dedi" notunu aktarıyor ve ekliyor:





"Yeni ihalenin yeni taraflara verilmesi yeni ‘bir kutu’ demek. Ben tüketici tarafında olarak, bu durumdan pek memnun olmayacağım kesin. Süper Lig yayın durumu keyifli değil. Yayınlar teknik olarak yetersiz, para konusu tartışmalı, korsan sorunu çözümsüz vs. Sahalar kötü, izleyici açısından maç izleme keyfi kalmadı. Abone sayısı bu parayı çıkarmaya yetiyor mu? Dört büyüklerin dışındaki kulüplerin maçları izleniyor mu? Kendi taraftarları izliyor mu? Digiturk futbolsuz ne yapar? Yani nereden bakılırsa bakılsın, bir çıkmazda bu ihale de!"