Kavala’nın özgürlüğü için gösteri düzenlenecek

İngiliz bir opera grubu yaklaşık bin gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala için bir opera besteledi. "Osman Bey ve Salyangozlar” isimli 10 dakikalık İngilizce opera Türkçe altyazılı olarak Vimeo ve YouTube’a hafta başında yüklendi.







Müzikleri besteci Nigel Osborne tarafından yapılan Opera Circus eserinin çıkış noktası, Osman Kavala’nın hapishanede kalırken yemeğinden çıkan iki salyangozu beslemesine dayanıyor. Öyle ki Kavala, 18 Şubat’ta, yeniden tutuklanacağını henüz bilmeden salıverildiğinde bu iki küçük salyangozu da yanında götürmek istemiş.





Osborne, Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu Kavala ile 2014 yılında Avusturya’nın Salzburg kentinde bir seminerde tanışmış. Kavala'yı hep tanışmak istediği birisi olarak tanımlayan Osborne, “Cesareti, kibarlığı ve haysiyeti hakkında çok şey duymuştum” diyor. Kavala’nın salyangozlarla olan ilişkisine dair bir yazı okuduktan sonra ilham almış ve eserin Kavala’nın “doğa ve güzellik sevgisini göstermeye dair bir fırsat” olarak görerek yola çıkmış.





“Bu adam en kötü koşullardayken bile salatasından çıkan iki salyangoza bakmaya vakit bulabilmiş” diyen Osborne, "Salıverilmesinden birkaç saat sonra yeniden tutuklanmasının ardından salyangozlar hakkında endişelenmesi... Bence bu Osman’ın nasıl birisi olduğunu göstermek için güzel bir yol” diye anlatıyor. Kavala’nın kültür ve sanata hep yardım ettiğini belirten besteci, “Şimdi kültür dünyasının Osman’a yardım etme vakti geldi” diyor.





Eser, koronavirüs pandemisi sebebiyle tümüyle karantina koşullarında hazırlanıp oluşturulmuş. Tüm eseri Nisan ayında bir yandan gönüllü olarak Ulusal Sağlık Servisi (NHS) saflarında çalışırken iki gecede yazdığını anlatan Osborne ardından meslektaşı, arkadaşı ve aynı zamanda Opera Circus’un yönetmeni olan Tina Ellen Lee ile irtibata geçmiş. Lee, projeyi kabul edip hızlıca ekibi toplamış.





Proje, karantina koşullarında üretildiğinden farklı ülkelerdeki şarkıcı ve müzisyenler eseri evlerinde akıllı telefonlarıyla kaydetmişler. Osborne ve Lee, bu 10 dakikalık opera eseri için yaklaşık 500 ila 600 saat harcadıklarını ve herkesin gönüllü olarak çalıştığını anlatıyor.





Kavala operayı izleme şansı bulamasa da rızası için eşi aracılığıyla eserin içeriğini öğrenebilmiş. Osborne’un anlattığına göre Kavala “Salyangozun kısımlarını çok gerçekçi buldum ancak aynı şeyi hapishane koşulları için söyleyemem” demiş. Gardiyanların eserde bahsedildiğinin aksine daha kibar olduklarını belirtmiş.





Osborne, eserinin Kavala’nın tutukluluk haliyle ilgili bir değişim yaratmasını beklemese de onun durumuna ilişkin bir farkındalık yaratabileceği görüşünde.





Ümidiyse, Osman Kavala özgürlüğüne kavuştuğunda, Salzburg'da, yani ilk tanıştıkları yerde, Kavala’nın olduğu bir salonda eseri sahneleyebilmek.





18 Ekim 2017'den beri cezaevinde bulunan ve Gezi Parkı davasından Şubat ayında beraat eden Osman Kavala tahliye edilmesi beklenirken, 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve yeniden tutuklanmıştı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Mart 2019'da açıkladığı kararda Kavala'nın "siyasi nedenlerle” ve "insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna varmış, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması” talebinde bulunmuştu.