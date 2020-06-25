Yunanistan'dan Türkiye'yi UNESCO'ya şikayet etti

Yunan haber sitesi Kathimerini'nin İngilizce sitesine göre Mendoni, "Anasoyfa'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir" dediği mektubunda Ayasofya'nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi.







Mendoni, mektubunda, "Türk hükümeti ve Erdoğan'ı fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle"suçladı.





Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye'nin Ayasofya'yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO'dan önce izin alması gerektiğini öne sürdü; Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması takdirinde UNESCO'yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etti.





Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması tartışmaların yeniden alevlenmesine ve Yunanistan'ın tepki göstermesine yol açmıştş. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'da Kuran'dan ayetler okunmasının "Hristiyanların dini duygularına hakaret anlamına geldiğini" belirtmişti.





Türkiye ise bu sözlere Ayasofya'nın niteliğine ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde hareket etmediğini söyleyerek yanıt vermişti.





ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun güncellenmiş son halinde, "Üst düzey Amerikalı yetkililerin Ayasofya'nın karmaşık çok dinli tarihinin korunmasını desteklediklerini (Türk) hükümet yetkililerine kamu önünde ve özel olarak ilettikleri" belirtilmişti.