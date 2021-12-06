Kavcıoğlu da mı affını isteyecek?

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği öne sürüldü.





FAİZ İNDİRİMİ YAPMAMA OLASILIĞI ARTTI

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Credit Suisse analistler, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti. Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu’nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.





ERDOĞAN: HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Geçen hafta TRT’de katıldığı programda ekonomi ile ilgili tezini yineleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uygulamayı sürdürdükleri faiz indirimi politikalarının devam edeceğini ifade ederek, “Çok açık, net söylüyorum. Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna enflasyon da dahil” dedi.





PİYASALAR AÇIKLAMAYI İNANDIRICI BULMADI

Cuma günü 13.80 lira civarında kapanan ve dün gece 13.67 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru sabah piyasaların açılmasıyla 13.89’a kadar yükseldi. Kavcıoğlu’nun açıklamasının ortaya çıkması sonrası 13.72’lere kadar gerileyen dolar kuru tekrar yönünü yukarı çevirdi. Dolar kısa sürede 13.77 seviyelerine kadar çıktı.





KAVCIOĞLU DA GİDİCİ Mİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 2,5 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı. Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Naci Ağbal’ı bir gece yarısı kararnamesiyle azleden Erdoğan’ın faiz indirmemesi halinde Şahap Kavcıoğlu’nu da görevden alması bekleniyor. Kavcıoğlu’nun açıklamalarını birçok sosyal medya kullanıcısı görevden alınacağı şeklinde yorumladı.







