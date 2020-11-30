Samanyolu Haber /Dünya / Heyecanlandıran keşif! /30 Kasım 2020 15:31

Heyecanlandıran keşif!

Güney Amerika kıtasında Amazon ormanlarının derinliklerinde 12.500 yıl önce yapıldığı tahmin edilen ve çok iyi bir durumda olan duvar çizimleri buldu. Balık, kaplumbağa, kertenkele, kuş ve at çizimlerinin mükemmelliği kâşifleri hayran bıraktı.

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Bilim insanları yaklaşık 12.500 yıl önce çizildiğini tahmin ettikleri çizim ve resimlerle ilgili olarak, “Bu çizimler antik zamanların Sistin Şapeli kadar değerli.” yorumunu yaptı.

Güney Amerika kıtasında Kolombiya’nın sınırında bulunan alandaki bir yamacın altına çizilen resimlerde insan ve hayvan figürleri dikkati çekerken, bu çizimlerin dünya tarihindeki en kapsamlı çizimler olduğu belirtildi. 

Bilim insanları buz devrinde yaşamış birçok canlının tasvir edildiğini belirterek, “Bu kadar büyük ölçekli bir çizim serisini nesiller boyunca incelemek gerekecek. Bu çizimler bize kayıp ve antik bir medeniyetin izlerini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

ARALIKTA BELGESEL OLARAK YAYINLANACAK

Chiribiquete Ulusal Parkı’ndaki Serrania de la Lindosa’da bulunan çizimlerin detaylarının Aralık ayında yayınlanacak bir belgeselde anlatılacağı kaydedildi.

Arkeolog ekibini yöneten ve İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde profesör olarak çalışan arkeolog Jose Iriarte, “Oraya gittiğinizde duygularınız kabarıyor. Burada on binlerce yıllık çizimlerden bahsediyoruz. Çizimler o kadar doğal ve o kadar güzel ki örneğin bir at çizimine baktığınızda bunun bir at olduğunu anlıyorsunuz. Buz devrindeki vahşi atların büyük suratları olurdu ve bu çizimlerde her şeyi görebiliyorsunuz.” dedi.

T24'ün haberine göre çizimlerde balık, kaplumbağa, kertenkele, kuş olduğuna dikkat çeken bilim insanları bazı çizimlerde insanların olduğunu da söyledi. 

Bazı çizimlerde insanların el ele tutuştuğunu gösteren şekiller olduğunu aktaran uzmanlar, “Bir figürün kafasında kuş maskesi vardı.” dedi.
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