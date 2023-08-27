Kayıtlara göre yolcu uçakları, neredeyse her hafta birbirlerine çarpmaktan kıl payı kurtuluyor

New York Times’ın yeni ve korkutucu bir haberi, Amerika’da ticari uçakların dahil olduğu “neredeyse çarpışmaların” haftalık olarak meydana geldiğini iddia ediyor. Times’ın haberi, Federal Havacılık İdaresi’nden alınan kapsamlı kayıtların yanı sıra pilotlar ve hava trafik kontrolörleri tarafından sunulan güvenlik raporlarını içeren, az bilinen bir NASA veri tabanından yararlanıyor. Belgeler tüm büyük ABD havayollarının uçaklarının hemen hemen her zaman “yakın geçişler” yaşadığını, yani neredeyse birbirlerine çarptığını gösteriyor.





Times’ın analizi, bu tür “kıl payı kurtulmaların” haftada birkaç kez gerçekleştiğini ve yalnızca geçtiğimiz ay bu tür 46 olayın rapor edildiğini gösteriyor. Verilerin mevcut olduğu en son 12 aylık dönemde muhabirler, büyük havayollarının karıştığı yaklaşık 300 “neredeyse çarpışma” olayının rapor edildiğini ve bunların bazılarının yalnızca son saniye manevrasıyla felaketten kaçındığını söylüyor.





Bu olaylardan bazılarının somut ayrıntıları Times’ın haberlerinde açıkça anlatılıyor ve bu ayrıntılar muhtemelen bazı okuyucuların doğal hayatlarının geri kalanı boyunca hava yolculuğuna çıkmamaya karar vermeleri için yeterli olabilir. Times’ın haberine göre, olayların büyük çoğunluğu pilot veya hava trafik kontrolörünün hatasından kaynaklanıyor ve bunların çoğu havalimanlarının içinde ve çevresinde kalkış veya iniş sırasında meydana geliyor.





Kısa bir süre önce Fort Lauderdale, Florida’da meydana gelen bir olayda, bir hava trafik kontrolörü yanlışlıkla bir Delta jetinin iniş için havaalanına yaklaşmasına izin verdi ve bu da onu, iniş izni verilen Spirit havayollarına ait bir uçuşla çarpışma rotasına soktu. New Orleans Uluslararası Havalimanı’ndaki başka bir olayda, Southwest’e gelen bir uçuş, kalkış aşamasında olan bir Delta uçuşuyla neredeyse çarpışıyordu.





The Times, tüm bu karmaşayı “güvenlik ihlalleri ve kıl payı atlatılan endişe verici bir durum” olarak nitelendiriyor ve ABD havalimanlarında tehlikeli olayların giderek daha sık rapor edildiğini söylüyor. Ancak, tehlikeli olayların daha sık mı meydana geldiği ya da olayların raporlanmasının artıp artmadığı belli değil. Yine de rapor, bu eğilimin ardındaki en büyük suçlunun, hava trafik kontrol kulelerindeki “kronik” personel yetersizliği olduğunu öne sürüyor. Bu, ticari havacılık dünyasında bir süredir yaygın bir sorun olarak öne çıkıyor. Yaygın görüş, salgının özellikle hava yolculuğu endüstrisini sert bir şekilde etkilediğini ve bu dönemde hava trafik kontrol personel seviyelerinin azaldığını ve hiçbir zaman tam olarak toparlanmadığını öneriyor. FAA’nın personel sayısını yeniden artırma yönündeki son çabalarına rağmen işler oldukça zorlu görünüyor.





Hava trafik kontrolörleri de bu durumdan rahatsız olmuş gibi görünüyor ve ek insan gücü ve kaynak talebiyle FAA’ya mektuplar yazmaya başladıkları bildiriliyor. Haberde alıntı yapılan bir mektupta, durumun artık riskli değil, tamamen tehlikeli bir hal aldığı vurgulanıyor ve moral düşüklüğü ile yorgunluğa dikkat çekiliyor.





