Faizin yükseltilmesine karşı olan Erdoğan rekor artırıma nasıl ikna oldu?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin çok üzerinde 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseltti. Piyasaların beklentisi 250 baz puan civarındaydı. Dolayısıyla karar büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Peki yıllardır ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ diyen ve kendi iktidarı döneminde faizlerin asla artmayacağını söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu artışa nasıl ikna edildi?





Konuyla ilgili 10haber’den Barış Soydan önemli bir yazı kaleme aldı. Soydan’ın yazısına göre Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından KKM’nin getireceği yük hatırlatılarak ikna edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de, Erdoğan’ı ikna etmek için KKM’den çıkışın ekonomide yaratacağı riskleri masaya koyduğunu öne sürüldü.









Barış Soydan’ın “Cumhurbaşkanı faiz artırımına nasıl ikna edildi” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:





Geçen ay yapılan bir düzenlemeyle KKM’nin kur farkı yükü Hazine’den Merkez Bankası’na devredildi. Merkez Bankası KKM mudilerinin kur farkı maliyetini nasıl ödeyecek? Merkez Bankası Başkanı cebinden ödeyecek değil ya, vergi geliri olmadığına göre para basacak. Bu da zaten yükseliş trendinde olan enflasyonu daha da azdıracak.





Konuşulanlara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a KKM böyle devam ederse bütçe açığının iyice patlayacağını, yerel seçim öncesinde yapılması planlanan maaş zamları ve sosyal transferlerde zorluk çekileceğini, KKM’den kurtulmak için faizin zamana yayılmadan erkenden artırılması gereğini anlattı. Bu yapılırsa TL’nin cazibesinin artacağını belirtti.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da kur korumalı mevduat ile ilgili bu endişeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Merkez Bankası’nın politika faizinde yapacağı artırımın iş dünyasına ve yatırım ortamına olumsuz etkisini hafifletmek için de seçici kredi politikasına önem verileceğini, böylece faiz artışının maliyetinin düşürüleceğini ifade etti. Bunun için de mali tarafın güçlü olması gerektiğini vurguladı.





Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artıracaklarını açıkladı. KOBİ’lerin sistemden kullanabileceği kredi garantisi 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkacak. Büyük firmalar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükselecek.





Özetleyecek olursak:





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı, KKM’nin oluşturduğu büyük tehdit anlatılarak alındı. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi.

Kredilerde seçici destekler ile büyük olasılıkla yılbaşına kadar idare edilmeye çalışılacak.

Ekonomi yönetiminde 750 baz puanlık artırımla ilgili yapılan konuşmalarda sürekli “bir sürelik, bir süre için” vurgusu yapılıyor. Deneyimli isimler bunu, “Büyük olasılıkla Erdoğan’a faizin ne zaman düşürülmeye başlanacağına dair bir taahhüt de verildi” şeklinde yorumluyor…”