Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım rektör Bulu'ya en anlamlı(!) destek: Sakın istifa etme... /08 Şubat 2021 09:57

Kayyım rektör Bulu'ya en anlamlı(!) destek: Sakın istifa etme...

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya istifa etmemesi çağrısında bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan tepkilerle ilgili yazdığı mektupta rektör Melih Bulu'ya 'sakın istifa etmeyin' diyen Çakıcı, eylemcileri de 'terörist' olarak niteledi.

Alaattin Çakıcı, iki sayfalık mektubunda muhalefet partilerinin, devletin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Bulu'ya istifa zorladığını ileri sürdü.

Mektubun sonunda "Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları devletin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giydikten sonra ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mektubu yazarak "sende beni öldürtecek yürek var mı" tehdidinde bulunmuştu.

Milliyetçi Halk Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise meclis grup toplantılarında Çakıcı'ya sahip çıkarak, "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz." demişti.
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