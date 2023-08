Kazak halkının ‘Nafiz Dedesi’ Hakk'a yürüdü

İzmir esnaflarından Nafiz Dedeoğlu, hicret diyarı Kazakistan’ın Çimkent şehrinde hakka yürüdü. Son birkaç aydan beri, kısmi felç geçiren Dedeoğlu, Çimkent’teki hastanede tedavisi sürerken gece 01.00 sularında vefat etti.Edinilen bilgilere göre; kendi vasiyeti üzerine bugün ikindi namazı sonrasında Çimnekt’in Sayram ilçesinde toprağa verilecek. Öte yandan Türkiye’de yaşanan süreç nedeniyle uzun yıllardan beri çocuklarından ayrı yaşayan Dedeoğlu, eşiyle Çimnekt’te yalınız yaşıyordu.Bu arada yakın aile fertlerinin verdiği bilgilere göre; geçen gün hastanede eşiyle helalleşerek,vedalaştılar. Olayı aktaran yakını şunları söyledi: “Buradaki Kazak kardeşlerimiz, Nafiz Dedeye sahip çıktılar. Kendi kişisel her türlü ihtiyacını gideriyorlardı. Hatta yatalak bir hastanın ilerleyen yaşındaki ihtiyaçlarını bile kazak kardeşlerimiz karşılıyordu. Hanife teyzeye de aynı şekilde sahip çıkıyorlar.Onunda bazı sağlık problemleri var. Nafiz Dede, vefatından birkaç gün önce eşi Hanife teyze hastaneye götürüldü. Karşılıklı birbiriyle bakıştılar. Teyze, Nafiz Dede’ye, “Allah’a ısmarladık” diyeyim mi “ diye sordu. Nafiz Dede ise “de” diye cevap verdi. Böylece birbiriyle adeta helalleşerek, ayrıldılar.Bu da onların son görüşmesi olmuş oldu.” dedi.Kazak halkının ‘Nafiz Dede’ 1993’ten beri Kazakistan’ın Çimket şehrinde ticaret yapan ve buradaki eğitim kurumlarına maddi ve manevi katkı sağlıyordu. Nafiz Dedeoğlu, güler yüzlü ve sevecen haliyle herkesin kalbini kazanmıştı. Misafirperverliğiyle tanınan ve eğitim hizmetlerinde hep koşturan Dedeoğlu, özellikle Kazak ve Kırgız halkının gönlüne adeta taht kurmuş, sevilen biriydi.Türkiye’de yaşanan süreçten dolayı Türkiye’ye gidemeyen Dedeoğlu, yerli Kazak halkı sahiplenerek, rahatsızlığı boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Eğitim hizmetlerine yaptığı katkıyı unutmayan Kazak Halkı, Naifiz Dede’sine ve eşi Hanife Teyzeye sahip çıkarak, her hangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına fırsat vermediler. Uzun yıllar Kazakistan’ın Çimkent şehrinde yaşan ve orada yerli bir insandan farkı kalmayan Dedeoğlu, yaklaşık 10 yıl kadar ise Kırgızistan’da kaldı.Bişkek’te eğitim kurumlarının bilhassa inşaatından diğer alanlarına kadar, her kademesinde koşturan Dedeoğlu, bir müddet Kırgızistan’dan ayrılarak Afrika’da yaşayan damadının yanına yerleşti. Ancak, kendi isteğiyle, hicrette ilk göz ağırsı olan ve uzun yıllar yaşadığı Kazakistan’a yeniden geri dönerek, burada yaşıyordu.İzmir’in Bornova bölgesinde uzun yıllar esnaflık yapan ve inşaat sektöründe ticaret yapan Dedeoğlu, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin teşvikleriyle, Orta Asya’ya i993’ten itibaren hicret eden Yusuf Pekmezci, Hayati Yavuz, Refik Kubur, Ercan Akbaş ve Fikir Seyhan gibi ilk esnaflardan biriydi.