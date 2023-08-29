Samanyolu Haber /Dünya / Prigojin ‘kapalı formatta’ gömüldü /29 Ağustos 2023 21:36

Prigojin ‘kapalı formatta’ gömüldü

Uçak kazasında ölen Wagner’in kurucusu Prigojin'in cenazesi, gizlice toprağa verildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

23 Ağustosta bir uçak kazasında ölen Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin'in cenazesi, St. Petersburg'da gizli bir törenle toprağa verildi.

Wagner'in de bağlı olduğu Prigojin'e ait Concorde firmasının basın servisinden yapılan açıklamada Prigojin'in cenaze töreninin "kapalı bir formatta gerçekleştiği" belirtildi, "veda etmek isteyenlerin St. Petersburg'daki Porohov mezarlığını ziyaret edebilecekleri" kaydedildi.

Rus medyasına yansıya bilgilerde, vasiyetine uygun olarak Prigojin'in cenazesine ailesi dışında sadece bir grup Wagner savaşçısının katıldığı belirtildi.

Uçak kazasında ölen diğer Wagner komutanları da St.Petersbyrg’da farklı mezarlıklarda az katılımlı törenlerle toprağa verildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in cenazeye katılmasının öngörülmediğini söylemişti.
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