Samanyolu Haber /Gündem / Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti /29 Ağustos 2023 21:02

Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

“Diriliş: Ertuğrul”, “Poyraz Karayel”, “Bir Bulut Olsam” gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Ünal Silver 76 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun bir süredir tedavi gördüğü belirtildi.

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Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner sosyal medyadan duyurdu. Güner, “Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz… Onu çok özleyeceğiz.” dedi.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Oyunculuğu Almanya’da sürdürürken “Gümüş” olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye “Silver” olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz’ın “Hokkabaz” adlı filminde oynamak için 2006 Türkiye’ye gelmişti.

Almanya’da ve Türkiye’de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı.

Sinema filmleri arasında “Gölge”, “Beni Unutma”, “Dedemin İnsanları”, “Çarşı Pazar”, “Çakallarla Dans 3” ve “Deliormanlı” bulunuyor.

Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr’ın yazdığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla ‘Kediler Bataklığı’nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak’la sahneye çıkmıştı.
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