Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner sosyal medyadan duyurdu. Güner, “Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz… Onu çok özleyeceğiz.” dedi.



ÜNAL SİLVER KİMDİR?



Oyunculuğu Almanya’da sürdürürken “Gümüş” olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye “Silver” olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz’ın “Hokkabaz” adlı filminde oynamak için 2006 Türkiye’ye gelmişti.



Almanya’da ve Türkiye’de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı.



Sinema filmleri arasında “Gölge”, “Beni Unutma”, “Dedemin İnsanları”, “Çarşı Pazar”, “Çakallarla Dans 3” ve “Deliormanlı” bulunuyor.



Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr’ın yazdığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla ‘Kediler Bataklığı’nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak’la sahneye çıkmıştı.