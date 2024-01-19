Kazakistan, Ortadoğu'ya barış güçlerinin gönderilmesini onayladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kazakistan Meclisi ve Senatosu yaptıkları ortak toplantıda, Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in BM misyonlarına katılmak üzere yaklaşık 430 Kazak askeri personelinin Afrika ve Orta Doğu'ya gönderilmesi yönündeki önerisini onayladı.





Kazak güçlerinin, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü'nde, BM'nin Ortadoğu'daki ateşkes izleme birliğinde, ayrıca Güney Sudan'daki BM misyonunda ve BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nde yer alması bekleniyor.





Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov’un parlamentoda yaptığı konuşmasında, barış güçlerinin konuşlandırılmasının artan jeopolitik gerilimler ile bölgesel ve ulusal güvenlik sorunlarının ortasında yeteri kadar riskli bir ortamda gerçekleştiği ve bunların "bazılarının askeri müdahale gerektirebileceğini" belirtti.