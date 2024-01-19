Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan, Ortadoğu'ya barış güçlerinin gönderilmesini onayladı /19 Ocak 2024 18:09

Kazakistan, Ortadoğu'ya barış güçlerinin gönderilmesini onayladı

Kazakistan Parlamentosu İsrail - Filistin'deki çatışma bölgesine barış güçlerinin gönderilmesini onayladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kazakistan Meclisi ve Senatosu yaptıkları ortak toplantıda, Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in BM misyonlarına katılmak üzere yaklaşık 430 Kazak askeri personelinin Afrika ve Orta Doğu'ya gönderilmesi yönündeki önerisini onayladı. 

Kazak güçlerinin, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü'nde, BM'nin Ortadoğu'daki ateşkes izleme birliğinde, ayrıca Güney Sudan'daki BM misyonunda ve BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nde yer alması bekleniyor.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov’un parlamentoda yaptığı konuşmasında, barış güçlerinin konuşlandırılmasının artan jeopolitik gerilimler ile bölgesel ve ulusal güvenlik sorunlarının ortasında yeteri kadar riskli bir ortamda gerçekleştiği ve bunların "bazılarının askeri müdahale gerektirebileceğini" belirtti.
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