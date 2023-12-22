Kazakistan ve Özbekistan’dan Rusya'ya barut üretimi hammaddesi ihracatı arttı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Barut üretiminde kullanılan pamuk hamuru arzı iki katından fazla artarak 10 milyon dolara ulaştı ve barut fabrikalarına sadece aracılar aracılığıyla değil, aynı zamanda doğrudan sözleşmelerle de gönderiliyor.





“Vajnıye İstori” haber sitesi tarafından yayınlanan makalede

Ukraynalı askeri uzman Alexander Kovalenko’nun değerlendirilmesine yer verilmiş. “Savaşın başlangıcında günde 80 bine kadar topçu mermisi ateşleniyordu, şimdi bu rakamın 15 bin civarında olduğunu söyleyen Kovalenko, “Rusya’nın silah miktarı düşmeye başlar başlamaz top potansiyeli nedeniyle ele geçirilen toprakları kaybetmeye başladı." diyor.





Makalede bazı yılların ticari rakamları şu şekilde veriliyor: Mermi ve genel olarak mühimmat üretmek için baruta ihtiyacınız olur. Barut üretmek için ise pamuk selülozu gerekir. Rusya bunu yurtdışından, neredeyse yalnızca Kazakistan ve Özbekistan'dan satın alıyor. Savaşın başlangıcından bu yana bu malzemelerin satın alınma miktarı arttı.





BM dış ticaret veritabanına (UN Comtrade) göre, adı geçen iki ülke, savaş öncesi 2021'de Rusya'ya yaklaşık 4 milyon dolar değerinde ve savaş yılı 2022'de ise neredeyse 10 milyon dolar değerinde pamuk hamuru sağladı. 2023'ün dokuz ayı, yalnızca Özbekistan tek başına 9 milyon dolarlık mal gönderdi.