Samanyolu Haber /Gündem / Can Atalay davasında sıcak gelişme: Mahkeme heyeti dosyayı aldı /22 Aralık 2023 13:11

Can Atalay davasında sıcak gelişme: Mahkeme heyeti dosyayı aldı

TİP Hatay vekili Can Atalay'ın davasına bakan mahkemenin başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı bilgisi geçildi.

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Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi(AYM) bir kez daha aynı kararı verdi.

AYM, ilk ihlal kararını 5'e karşı 9 oyla almıştı. İkinci ihlal kararında ise bu sayı 3'e karşı 11 oldu. Ayrıca Can Atalay'a 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Atalay'ın davasıyla ilgilenen mahkeme başkanının bugün adliyeye gelmesi beklenmiyor denilmişti.

Can Atalay'ın avukatlarından Özgür Urfa, mahkeme kaleminden alığı bilgiyi X(eski Twitter) hesabından paylaştı.

Urfa şunları söyledi:

"Şu anda mahkeme kaleminden aldığımız son bilgi mahkeme başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı şeklinde."
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