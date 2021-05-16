Samanyolu Haber /Dünya / "Kazanırsam çocuklara eşim bakacak" /16 Mayıs 2021 17:21

"Kazanırsam çocuklara eşim bakacak"

Almanya'da eylül ayında düzenlenecek federal seçimlerde Yeşiller Partisi'nden şansölye adayı gösterilen Annalena Baerbock, seçimleri kazanırsa iki çocuğuyla eşinin ilgileneceğini söyledi.

SHABER3.COM

Hafta sonu yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Baerbock, "Şansölye ofisinin sorumluluğu gece gündüz müsait olmayı gerektiriyor. Ben bunu yapabileceğim çünkü eşim şansölye olursam ebeveyn izni alacak" ifadelerini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre Baerbock, 5 ve 9 yaşındaki kızlarının bakımıyla da ilgilenen eşi Daniel Holefleisch'in halihazırda ev işlerinde de tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Baerbock, çalışma saatlerini şimdiden azaltan eşinin seçim kampanyalarının son döneminde tamamen evde kalmak ve "küçük kızı okula başlarken bir baba olarak yanında olmak" istediğini söyledi.

Şansölye adayı, şu an bir posta hizmetleri şirketinde lobici olarak çalışan eşi Holefleisch'in, şansölye olması halinde iş değiştireceğini de sözlerine ekledi.

Annalena Baerbock kimdir?

Yeşiller Partisi'nden gösterilen ilk şansölye adayı 40 yaşındaki Annalena Baerbock, seçimi kazanması halinde Almanya'nın Angela Merkel'den sonra ikinci kadın başbakanı olacak.

Partinin 2018'den bu yana eş başkanlığı görevini yürüten Annalena Baerbock, son 8 senedir Yeşiller'den Federal Meclis milletvekili olarak görev alıyor.

Baerbock, 2000-2004 döneminde Hamburg'da siyasal bilimler ve kamu hukuku okudu, ardından Londra'da uluslararası hukuk eğitimi aldı.

Baerbock'un adaylığının, 11-13 Haziran'da yapılacak partinin genel kurulunda onaylanması gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Kazanırsam çocuklara eşim bakacak" Sonraki Haber >>

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:18:46