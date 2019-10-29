Samanyolu Haber /Ekonomi / Kelepir fiyatına icradan satılık otel! /29 Ekim 2019 13:59

Kelepir fiyatına icradan satılık otel!

Ekonomik krizde icralık olan turistik tesis sayısı her geçen artıyor. Antalya Kemer'de Comfort Beach Resort Hotel yarı fiyatına icradan satılacak.

SHABER3.COM

Antalya Kemer’de 99 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı.

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Antalya Kemer’de faaliyet gösteren ve üst kullanım hakkı 49 yıllığına Eytur Turistik İşletmeler A.Ş lehine olan 99 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel, 49 milyon TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

20 KASIM'DA İCRADAN SATILACAK

Resmi senede göre irtifak hakkı süresi 7 Haziran 2038 tarihinde sona erecek otelin satış ihalesi 20 Kasım 2019'da saat 11:00’da başlayacak. 

700 yataklı otel Antalya’nın önemli tatil merkezlerinden Kemer'de hemen deniz kenarında bulunuyor. 43 bin 131 metrekare üzerine kurulan otel bünyesinde özel havuzlu villalar da var. 

Otel kompleksinin değeri: 76 milyon 948 bin 725 TL

Zirai muhdesat değeri: 683 bin 282 TL

İrtifak hakkı değeri: 21 milyon 605 bin 611 TL

Toplam değeri: 99 milyon 237 bin 618 TL
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